Nova grama da arena do Palmeiras sairá de Portugal até o fim do mês

O Palmeiras vive com a expectativa de retornar ao Allianz Parque o mais breve possível. A carga com a cortiça que será instalada no gramado do estádio recebeu a autorização do governo local e vai sair de Portugal até o fim deste mês, em aviões cargueiros. Assim, o Verdão ficou mais próximo de ter sua casa de volta.

Contudo, o clube ainda não estipula um prazo para retornar ao Allianz Parque. A expectativa é que a cortiça, que vai substituir o termoplástico usado anteriormente, seja completamente instalada no começo de março. Até lá, o Palmeiras deve seguir jogando na Arena Barueri. O Alviverde já comunicou a Federação Paulista que vai atuar na cidade metropolitana de São Paulo contra o Mirassol.

A instalação da cortiça servirá para corrigir os problemas recentes no campo do Allianz. A WTorre e Soccer Grass estão em fase final da retirada do termoplástico, que acabou se deformando com as temperaturas em São Paulo e a poluição no local.

De acordo com a fornecedora portuguesa do material, a instalação da cortiça não leva muito tempo para acabar sendo finalizada. Assim, o Palmeiras acredita que terá seu estádio no dia 10 de março, contra o Botafogo-SP. Serão cerca de 20 toneladas do novo produto.

Jogadores do Palmeiras vão fazer o teste final

Entretanto, o teste final será dos jogadores. Isso porque Abel Ferreira e os próprios atletas do Verdão pediram para serem os primeiros a usarem o novo gramado, para saber da qualidade final. Caso aprovem, o Allianz Parque voltará a receber jogos do Verdão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.