Pedro minimiza vaias no Flamengo e comenta relação com Gabigol

Artilheiro do Flamengo em 2024, Pedro marcou um dos gols na goleada em cima do Boavista por 4 a 0 no Maracanã. No entanto, desperdiçou uma cobrança de pênalti no segundo tempo e saiu de campo vaiado por parte da torcida.





Pressão no Flamengo

Depois do jogo, Pedro concedeu uma entrevista para imprensa na zona mista do Maracanã. O atacante, dessa forma, minimizou as vaias no segundo tempo e comentou sobre sua relação com Gabigol.

“A pressão no Flamengo sempre existiu. Não só no Flamengo. Eu sempre tive pressão na minha carreira. Não me abala, me dá mais força para querer dar meu melhor em cada jogo. Em relação ao Gabi, a gente sempre se deu muito bem. Conquistamos grandes coisas juntos. Criaram essa “rivalidade”, mas a gente sempre se deu muito bem dentro e fora de campo. É o Flamengo que ganha com isso. Tem que estar cada um no seu melhor nível para ajudar o Flamengo”, disse Pedro.

Atuação de Pedro

Em seguida, Pedro reconheceu que não teve uma noite inspirada no Maracanã e afirmou que poderia ter feito uns quatro gols no Boavista.

“Eu sei que não foi minha melhor noite. Se eu tivesse na minha melhor noite faria três, quatro gols. Não vai ser sempre que vamos ter um melhor dia. Eu reconheço isso. Não só eu, mas todo ataque poderia ter feito mais gols. Criamos muito. Mas fico feliz pelo desempenho coletivo. Tivemos um bom jogo defensivamente, na pressão, e ofensivamente criamos muita oportunidade de gol. É crescer e evoluir para ser mais eficiente no ataque”, afirmou Pedro.

Seleção Brasileira

O atacante também revelou que pretende retornar para Seleção Brasileira em 2024. O camisa 9 participou da Copa do Mundo de 2022 e teve uma parceria de sucesso com Dorival Júnior no Rio de Janeiro.

“Com Dorival eu fui muito feliz no Flamengo. Nós tivemos conquistas importantes. Fico feliz que ele esteja na Seleção. Trabalhar no Flamengo é uma vitrine para mim. Ele me fez chegar na Seleção, na Copa do Mundo. Eu, como jogador do Flamengo, tenho que pensar grande. Sem dúvida é meu objetivo. Espero entrar nesse ciclo e conquistar grandes coisas, não só no Flamengo, mas também na Seleção”, completou Pedro.

O Flamengo entra em campo no próximo domingo (25/02), diante do Fluminense, às 16h, no Maracanã, pela décima rodada da Taça Guanabara. A equipe rubro-negra está na liderança do Campeonato Carioca, com 18 gols marcados e apenas um sofrido.

