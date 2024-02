Pepê alerta que Grêmio priorize a parte mental no clássico: ‘Emocional é fundamental’

O volante Pepê vai completar sua segunda temporada no Grêmio. Apesar do pouco tempo, conseguiu entender a magnitude do clássico com o Internacional. Até o momento, ele participou de dois Gre-Nais e teve a experiência de vencer e perder. Assim, o atleta destaca a parte mental como um diferencial para vencer o confronto.

“O emocional é fundamental. Acredito que seja o maior clássico do Brasil. Temos noção disso. Mas quando entramos em campo, temos que ganhar o jogo, como se fosse qualquer outro. Claro que sabemos a diferença do Gre-Nal, a importância desse jogo, a rivalidade que é. Mas nossa mentalidade tem que ser de vencer o jogo independente do adversário. Mas, de fato, quando é o Internacional, tem um gosto diferente sim”, apontou o meio-campista.

Pepê esteve em dois dos três clássicos na última temporada. Sua estreia em Gre-Nais foi ainda no Gauchão, quando o Tricolor venceu por 2 a 1. Por outro lado, no primeiro duelo pela Série A, o volante foi desfalque por uma contusão muscular. Posteriormente, ele já havia se recuperado para a partida do segundo turno do Brasileirão. Na ocasião, o Colorado conquistou um triunfo por 3 a 2.

O atleta frisou que outro fator que pode ser decisivo é a atitude dos jogadores tanto dentro como fora de campo.

“É um jogo que ganha quem tem mais personalidade. É muito sobre isso. Gre-Nal é um jogo diferente. Sabemos da importância dele e é um jogo de muita pegada e intensidade. Quem tem mais disposição e personalidade acaba vencendo e é isso que o Grêmio tem que fazer sempre”, complementou Pepê.

‘Temos que vencer de qualquer forma’

Como o clássico será ainda pela primeira fase do Estadual, dificilmente este confronto terá alguma influência no destino de ambas as equipes na temporada. Mesmo assim, os jogadores de ambos os elencos não levam isso em consideração. Pepê destacou essa situação, a importância de conseguir um resultado positivo no Gre-Nal.

“É clássico, né? Ninguém quer perder. Vamos lutar pela vitória, independente da circunstância do clássico. A vitória tem que vir de qualquer forma”

Os arquirrivais se reencontrarão pelo menos duas vezes no Campeonato Brasileiro. Além da possibilidade de terem outros confrontos na fase final do Gauchão, Copa do Brasil e na Sul-Americana.

Pepê recupera espaço no Grêmio

Na última temporada, Pepê sofreu com diversas lesões musculares que atrapalharam sua sequência no Imortal. Em contrapartida, em 2024, o volante vem obtendo êxito em recuperar seu espaço, já que atuou em nove das dez partidas da equipe até aqui. Ele não foi titular apenas no duelo com o Ypiranga, quando Renato Gaúcho escalou um time alternativo.

A tendência é de que Pepê esteja entre os 11 iniciais do Tricolor no Gre-Nal. O clássico que ocorre no próximo domingo (25), às 18h, no Beira-Rio, vale a liderança do Estadual. Afinal, após nove rodadas, o Colorado é quem se encontra na ponta de cima da tabela, com 22 pontos. Já o Grêmio está uma posição abaixo e com uma diferença de dois pontos. No seu último compromisso, os comandados de Renato Gaúcho aplicaram uma goleada de 6 a 2 sobre o Santa Cruz.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook