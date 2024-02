Lucas celebra permanência de James Rodríguez: ‘Se queda’

O atacante Lucas Moura utilizou suas redes socias para ”comentar” a notícia mais bombástica do São Paulo nesta semana. Afinal, o colombiano James Rodríguez procurou a diretoria do Tricolor Paulista e pediu para ficar. O meia estava negociando sua rescisão de contrato, mas mudou de ideia e agora vai permanecer no clube.

Nas redes sociais, Lucas brincou com o ‘fico’ de James Rodríguez, ao publicar uma foto junto com o craque.

Uma publicação compartilhada por Lucas Moura (@lucasmoura7)

“Se queda”, escreveu Lucas.

A frase ficou muito famosa em 2017, quando o ex-zagueiro espanhol Piqué postou uma foto com o atacante Neymar, que estava de saída do Barcelona. O defensor brincou, dizendo que o brasileiro ficaria na Catalunha. Contudo, o camisa 10 da Seleção Brasileira transferiu-se para o PSG.

James Rodríguez conversou com a diretoria tricolor e deverá ser reintegrado ao elenco profissional. Ele se desculpou com a cúpula são-paulina e com o grupo, afirmando que voltou atrás em sua decisão de deixar o clube. Ele já conversava com outros clubes, mas mudou de ideia e não irá mais sair.

Atualmente com 32 anos, James chegou ao São Paulo no meio de 2023. Desde então, disputou apenas 14 partidas, marcando um gol e dando três assistências. Ele fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil no ano passado, mas não entrou em campo nenhuma vez na atual temporada. Na realidade, ele já pretendia deixar o clube, o que esteve perto de acontecer. Agora, terá mais uma chance de se provar no Tricolor.

