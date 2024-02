Flamengo x Fluminense: saiba como comprar ingresso

A venda de ingressos para partida entre Flamengo e Fluminense já está disponível para ambas as torcidas. Afinal, os times se enfrentam no próximo domingo (25/02), às 16h, no Maracanã, pela décima rodada da Taça Guanabara. O jogo vale título para ambos os lados e promete fortes emoções no Campeonato Carioca.

O Flamengo é o mandante do clássico e iniciou as vendas para os rubro-negros na segunda-feira (19/02). O Fluminense, como visitante do jogo, só conseguiu disponibilizar as entradas para os tricolores nesta quarta-feira (21/02).

Venda de ingressos do Flamengo

As entradas devem ser compradas no site flamengo.superingresso.com.br. Aliás, é importante lembrar que os rubro-negros que pagaram pelo “Pacote Maracanã 2024” já estão com os ingressos carregados nos respectivos cartões.

Norte (Flamengo)

– Diamante: R$20,00

– Platina: R$28,00

– Ouro: R$28,00

– Prata: R$32,00

– Bronze: R$40,00

– Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Leste Superior (Misto)

– Diamante: R$25,00

– Platina: R$35,00

– Ouro: R$35,00

– Prata: R$40,00

– Bronze: R$50,00

– Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

Leste Inferior (Misto)

– Diamante: R$27,50

– Platina: R$38,50

– Ouro: R$38,50

– Prata: R$44,00

– Bronze: R$55,00

– Público Geral: R$110,00 (meia R$55,00)

Oeste inferior (Misto)

– Diamante: R$32,50

– Platina: R$45,50

– Ouro: R$45,50

– Prata: R$52,00

– Bronze: R$65,00

– Público Geral: R$130,00 (meia R$65,00)

Maracanã Mais (Misto)

– Diamante: R$181,25

– Platina: R$223,75

– Ouro: R$223,75

– Prata: R$245,00

– Bronze: R$287,50

– Público Geral: R$500,00 (meia R$287,50)

Os pontos de troca podem ser vistos clicando aqui.

Venda de ingressos do Fluminense

Sócios:

– Acesse nense.com.br

Público geral

– Acesse flamengo.superingresso.com.br

Setor Sul (torcida do Fluminense)

– Sócios – R$ 40

– Inteira – R$ 80

– Meia-entrada – R$ 40

Setor Leste Inferior (torcida mista)

– Sócios – R$ 55

– Inteira – R$ 110

– Meia-entrada – R$ 55

Setor Leste Superior (torcida mista)

– Sócios – R$ 50

– Inteira – R$ 100

– Meia-entrada – R$ 50

Oeste (torcida mista)

– Sócios – R$ 65

– Inteira – R$ 130

– Meia-entrada – R$ 65

Setor Maracanã Mais (torcida mista)

– Sócios – R$ 287,50

– Inteira – R$ 500

– Meia-entrada – R$ 287,50

Os pontos de troca podem ser vistos clicando aqui.

