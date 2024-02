Napoli e Barcelona jogam, nesta quarta-feira (21/2), no Estádio Diego Maradona, às 17h (de Brasília). Trata-se do jogo de ida pelas oitavas de final da Champions. Os times fazem, temporada mediana em suas competições nacionais, longe da liderança, e jogam suas fichas de sucesso na Liga dos Campeões. Este jogaço terá a transmissão da Voz do Esporte. A cobertura começa às 16h, com um pré-jogo. Ennio Ricanelo está no comando e na narração.

Rodrigo Seraphim estará com os comentários desta partida. Já Giovanni Danjo fica com as reportagens. Não deixe de conferir este jogo, a partir das 16h (de Brasília). É só clicar acima.

