Corinthians entra na briga com o Vasco por De Pena

O Vasco ganhou um adversário indigesto em uma possível contratação do meio-campista Carlos de Pena, do Internacional. Trata-se do Corinthians, que também consultou a situação do jogador uruguaio. A informação é do jornalista perito em transferências na América do Sul, César Luis Merlo. O Jogada10 apurou que as conversas entre as diretorias do clube gaúcho e carioca tiveram início, na noite da última segunda-feira (19).

Vale ressaltar que o jogador uruguaio não é a prioridade do Gigante da Colina, que busca fechar com outro nome para o ataque. Importante destacar que ambas as equipes ainda não concretizaram uma proposta pelo jogador. Recentemente, o Cruz-Maltino e o Timão travaram uma disputa pelo atacante Pedro Henrique. O clube carioca saiu na frente e teve um acordo pelo jogador, mas não teve sucesso em avançar nas negociações com o Colorado. Posteriormente, os paulistas entraram na briga e obtiveram sucesso nas tratativas.

De Pena perde espaço e pode deixar o Inter

Carlos De Pena defende o Internacional desde 2022, quando chegou por empréstimo. Em um primeiro momento, o clube gaúcho viu com bons olhos negociá-lo. Ele, aliás, tem um carinho pelo Colorado por ter aberto as portas a ele durante a guerra entre a Rússia e Ucrânia. Contudo, não se opõe a uma mudança de ares.

O Inter possui 50% dos direitos econômicos do jogador e os demais 50% são do Dínamo de Kiev, da Ucrãnia. Por sinal, o Colorado lhe contratou em definitivo em 2023 e o vínculo expira neste ano. Com isso, o ideal é que ocorra uma venda. Um empréstimo teria uma maior probabilidade, caso houvesse uma renovação de contrato.

Carlos de Pena é um meio-campista de origem, com capacidade de construir jogadas. Apesar disso, atua também como um ponta-esquerda e já foi até utilizado na lateral esquerda no Internacional.

Velho interesse do Vasco

De Pena já esteve próximo de atuar pelo Cruz-Maltino, exatamente em 2022. Ele possuía um pré-acordo com o clube carioca, mas algumas interferências atrapalharam a conclusão do negócio.

Em seguida, o Colorado demonstrou interesse em sua contratação. Na época, o treinador da equipe era Alexander Medina. O comandante é ex-jogador e atuou junto com Carlos no Nacional, do Uruguai, e conseguiu convencê-lo a atuar na equipe gaúcha.

De Pena perdeu espaço no Inter a partir da segunda metade da última temporada. Em 2024, o jogador uruguaio já disputou cinco das nove partidas da equipe.

