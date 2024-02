Flamengo chega ao sétimo jogo seguido sem sofrer gols na temporada

Desde o início da temporada, Tite deixou claro que busca encontrar o equilíbrio entre os setores no Flamengo e os números mostram que o trabalho está no caminho certo. Com a goleada por 4 a 0 sobre o Boavista, no Maracanã, o Rubro-Negro chegou ao sétimo jogo seguido sem sofrer gols, assim como estufou a rede dez vezes nas última três partidas.

Nesse sentido, a equipe chega à penúltima rodada da Taça Guanabara com o melhor ataque e a melhor defesa, na liderança. No domingo, às 16h, a dupla Fla-Flu mede forças para decidir quem fica de vez com a ponta da tabela, uma vez que ambos somam 21 pontos e a diferença é apenas no saldo de gols.

Mesmo com desfalques importantes como Erick Pulgar, Fabrício Bruno e Gerson, o Flamengo não teve qualquer dificuldade para vencer a equipe de Bacaxá. Pelo segundo jogo consecutivo, aliás, Igor Jesus deu conta do recado no meio de campo.

De la Cruz, por sua vez, exerceu uma nova função, algo que já cumpriu na época de River Plate. Polivalente, o uruguaio pode atuar em qualquer posição do setor e mostrar ser um reforço essencial para fazer a máquina engrenar.

Depois de enfrentar o Tricolor, o Rubro-Negro finaliza a Taça Guanabara diante do Madureira, no próximo dia 2, e já está garantido nas semifinais do Carioca. Por fim, os comandados de Tite querem iniciar a temporada com o título e evitar que o rival Fluminense conquiste o tri.

Confira os últimos jogos do Flamengo no Carioca

Portuguesa-RJ 0 x 0 Flamengo

Sampaio Corrêa 0 x 2 Flamengo

Vasco 0 x 0 Flamengo

Flamengo 1 x 0 Botafogo

Flamengo 3 x 0 Volta Redonda

Bangu 0 x 3 Flamengo

Flamengo 4 x 0 Boavista

