Seleção pode surpreender com Arthur Elias, diz Mari Spinelli

A Seleção Brasileira fará a estreia na Copa Ouro contra Porto Rico na madrugada desta quarta-feira (21) para quinta, em jogo marcado para a 0h15, com transmissão da ESPN 4. E, para a comentarista da partida Mariana Spinelli, é difícil dizer em quais condições a equipe estará no torneio, mas certamente haverá espaço para surpresas positivas.

“Sempre que você fala da Seleção Brasileira em uma competição, e sem considerar a Europa, você coloca o Brasil como um dos favoritos. Mas eu acho que essa é uma convocação que eu tenho mais o pé atrás; tenho curiosidade para entender. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade de podermos nos surpreender. Temos uma lista com nomes que a gente sente falta. Muito por conta de pré-temporada, o Arthur Elias quer testar alguns nomes. Pode surpreender, com respostas que podem ser positivas”, afirmou.

Com a missão de reformular a Seleção Brasileira após a participação decepcionante na Copa do Mundo de 2023, Arthur Elias chamou sete jogadoras inéditas para o time. E ainda deixou fora as duas jogadoras mais famosas no país: as veteranas Marta e Cristiane.

A partida contra Porto Rico será a estreia oficial de Arthur Elias no comando da Seleção Brasileira. Até o momento, o treinador esteve à frente da equipe apenas em partidas amistosas, com três vitórias e duas derrotas.

Jogo com exclusividade

A ESPN e o Star+ exibem a Copa Ouro com exclusividade no Brasil. Para a partida de estreia, além de Mari Spinelli, farão parte da transmissão a narradora Camilla Garcia e o comentarista de arbitragem Leonardo Gaciba.

Além de toda cobertura da partida, o Mina de Passe, primeira mesa redonda semanal voltada exclusivamente para o futebol feminino na TV brasileira, terá edições especiais ao longo da Copa Ouro indo ao ar logo após os jogos do Brasil. As edições tradicionais de sexta-feira às 21h também abordarão todas as emoções e principais manchetes do torneio até a grande final.

Afinal, para quem não conseguir acompanhar a partida durante a madrugada, a ESPN reprisará o duelo brasileiro às 6h. O Mina de Passe também terá a partida reexibida, às 8h.

A Copa Ouro é mais um destaque de futebol feminino da programação da ESPN e do Star+. As plataformas Disney exibiram a Eurocopa, Concacaf W e Finalíssima no último ano, e semanalmente transmitem jogos do Campeonato Inglês e Campeonato Italiano na modalidade, além de serem detentores dos direitos da FA Cup Feminina.

