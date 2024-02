Maracanã: Estado recusa impugnações e preserva disputa

A Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através de sua assessoria jurídica, recusou os pedidos de impugnação que os interessados pela gestão do Maracanã enviaram. Apesar disso, a decisão ainda passará por análise da Comissão Especial de Licitação. Assim, os concorrentes que estão aptos, o consórcio Fla-Flu, a parceria entre Vasco e WTorre, além do grupo Arena 360 seguem na disputa.

Vale ressaltar que cada um dos candidatos encaminhou pelo menos um pedido de impugnação e excluir um dos adversários. O último deles, aliás, foi da dupla Flamengo e Fluminense contra o grupo Arena 360, de Brasília. Ao todo foram seis pedidos de eliminação a algum dos concorrentes.

As ofertas técnicas e financeiras de cada interessada foram apresentadas até 7 de dezembro do ano passado. Contudo, ainda não chegaram a ser analisadas. Anteriormente, o Governo do Estado planejava divulgar o resultado dos pedidos de impugnações, mas houve um atraso de algumas semanas. A Comissão Especial de Licitação ainda vai averiguar se há irregularidades nas propostas dos concorrentes.

Cronograma de licitação do Maracanã

. Dia 7 de dezembro de 2023: prazo final para envio das ofertas do consórcio Fla-Flu, Vasco em parceria com a WTorre e Arena 360.

. Dia 19 de dezembro de 2023: Comissão de Licitação conclui que os três concorrentes estão aptos e inicia período para recursos de exclusão dos adversários

. Primeira semana de fevereiro de 2024: Governo planeja anunciar parecer dos resultados das averiguações das impugnações e das defesas. No caso seis pedidos de defesas de cada candidato

Fase 2 – sem prazo definido: abertura das ofertas técnicas dos concorrentes. Além de nova data de abertura de prazos para pedidos e verificação do Governo

Fase 3 – sem data estipulada: abertura das propostas financeiras dos candidatos e nova data de liberação de prazos para solicitações e análise do Governo

Publicação do resultado – sem prazo definido

