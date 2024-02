Botafogo fará primeiro jogo oficial contra bolivianos; retrospecto é forte

A estreia do Botafogo na Libertadores, marcada para esta quarta (21), é contra o Aurora, modesto time boliviano. É o oitavo na lista dos maiores campeões do país, com dois títulos.

E a partida vai marcar outra ‘estreia’. Será o primeiro jogo oficial do Botafogo contra times da Bolívia. Ao todo, são nove amistosos disputados até o momento, segundo levantamento do “Ge”.

E, curiosamente, o Fogão ainda não perdeu contra tais equipes. São sete vitórias e somente dois empates – nenhum deles contra o Aurora. Em 1964, inclusive, o Botafogo venceu o torneio amistoso Jubileu da Associação de Futebol.

3 x 2 Bolívar – Amistoso (1948)

3 x 1 Litoral – Amistoso (1948)

1 x 1 The Strongest – Amistoso (1948)

2 x 0 The Strongest – Torneio Jubileu da Associação de Futebol (1964)

4 x 1 Blooming – Amistoso (1972)

0 x 0 The Strongest – Amistoso (1972)

2 x 0 Jorge Wilstermann – Amistoso (1972)

2 x 0 San José – Amistoso (1972)

6 x 0 Oriente Petrolero – Amistoso (1972)

LEIA MAIS: Gatito revela expectativa para a estreia do Botafogo na Libertadores

A partida de ida acontece nesta quarta, no estádio Félix Capriles, em Cochabamba, a 2.558 metros do nível do mar. Já a volta está marcada para a próxima quarta (28), no Nilton Santos.

Quem vencer vai para a terceira fase e encara o ganhador do duelo entre Águilas Douradas (COL) e Red Bull Bragantino. Os times ficaram no 0 a 0 no jogo de ida.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.