Vitória x Náutico, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quarta-feira (21/2), pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, o Vitória recebe o Náutico, num clássico regional muito quente, às 19h (de Brasília) no Barradão. O Vitória é apenas o quinto colocado do Grupo A, com quatro pontos, fora da zona de classificação (G4). O Náutico também tem quatro pontos, mas está em terceiro lugar no Grupo B. Assim, espera um bom resultado para se manter bem na tabela. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte. Christian Rafael estará no comando e na narração a partir das 17h3o, quando a Voz inicia a cobertura com o seu tradicional Pré-jogo.