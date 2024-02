Na Paraíba, no Estádio Antonio Mariz, Sousa e Cruzeiro jogam pela primeira fase da Copa do Brasil. No jogos desta quarta-feira (21/2), às 19h15 (de Brasília), a Raposa, como mandante, avança com o empate. Mas se perder estará eliminada e o Sousa avança. Para acompanhar esta partida, que tal clicar na arte abaixo? Afinal, a Voz do Esporte preparou um cobertura de ponta, que começa com um pré-jogo às 17h45 sob o comando de Elder Vieira.