Galeno marca golaço, e Porto sai na frente contra o Arsenal pela Champions

No jogo de ida das oitavas de final da Champions League, Porto e Arsenal caminhavam para o empate, quando Galeno marcou um golaço no último minuto e sacramentou a vitória da equipe portuguesa por 1 a 0, no Estádio do Dragão. Com o resultado, os Dragões Azuis precisam apenas do empate na Inglaterra, enquanto os Gunners terão que vencer, porém contarão com a presença de sua torcida na partida de volta.

O jogo de volta está marcado para o dia 12 de março, às 17h (de Brasília), no estádio do Arsenal. Quem avançar só conhecerá seu adversário em outro sorteio que será marcado pela Uefa.

Que susto!

No primeiro tempo, os donos da casa foram mais ao ataque empurrados por sua torcida do Estádio do Dragão. A grande chance do Porto aconteceu quando Conceição foi à linha de fundo e cruzou. Depois da defesa do Arsenal afastar o perigo, a bola sobrou para Galeano, que finalizou de primeira. Ela estourou na trave e voltou para o brasileiro, que mandou para fora.

Parou em Raya

Outro brasileiro também levou perigo ainda na etapa inicial. Evanilson iniciou a jogada de tabelou com Pepê pela direita. Ao receber de calcanhar, o atacante finalizou no meio do gol e facilitou a defesa de Raya. Nico também teve a chance de bater para o gol, mas mandou por cima. Os Gunners, por sua vez, tentaram incomodar na bola parada, pelo alto, mas sem direção.

Jogo amarrado

O Arsenal não fez uma boa partida, mas chegou bem na área em cobrança de escanteio de Rice. Trossard, sozinho, chegou batendo de primeira, mas mandou por cima. O Porto tentou revidar novamente com a dupla Pepê e Evanilson, mas a defesa do time inglês evitou a finalização do brasileiro.

Surpresa no fim

Na reta final da partida, as equipes tentaram sair com a vitória do Estádio do Dragão. Os Gunners tentaram por cima, mas passaram longe da meta defendida por Diogo Costa. Os donos da casa foram incansáveis, e Galeno decidiu ao marcar o gol da vitória. Por fim, o jogador recebeu na direita, conduziu a bola e bateu colocado, por cima do goleiro do Arsenal.

Oitavas de final da Champions

(Jogos de ida)

Terça-feira (13/2)

Copenhague 1×3 Manchester City

RB Leipzig 0x1 Real Madrid

Quarta-feira (14/2)

PSG 2×0 Real Sociedad

Lazio 1×0 Bayern de Munique

Terça-feira (20/2)

PSV 1 x 1 Borussia Dortmund

Inter de Milão 1 x 0 Atlético de Madrid

Quarta-feira (21/2)

Porto 1 x 0 Arsenal

Napoli 1 x 1 Barcelona

