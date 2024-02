Napoli e Barcelona ficam no empate e vaga para as quartas da Champions está em aberto

Napoli e Barcelona ficaram no empate em 1 a 1 pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions, nesta quarta-feira (21). As equipes fizeram um jogo equilibrado e contaram com seus artilheiros para balançar a rede no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na Itália. Lewandowski abriu o placar para o Barça, enquanto Victor Osimhen deixou tudo igual para os donos da casa. Ambos os gols foram marcados na segunda etapa desta partida, que marcou a estreia do técnico Francesco Calzona no comando da equipe italiana.

Dessa maneira, a vaga para as quartas de final será definida no próximo duelo, marcado para o dia 12 de março, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.

Lewandowski marcou o gol de número 93 na Champions. O polonês é o terceiro maior artilheiro da história do torneio, atrás de Cristiano Ronaldo e Messi.

Por outro lado, em seu retorno ao time após a disputa da Copa Africana de Nações com a seleção da Nigéria, Victor Osimhen garantiu o empate e evitou que o técnico Francesco Calzona perdesse em sua primeira partida no comando do Napoli.

Napoli x Barcelona

O Barcelona fez um bom primeiro tempo e surpreendeu os donos da casa. No entanto, a equipe não conseguiu transformar as oportunidades em gol e o placar zerado prevaleceu até o intervalo. O Napoli, por sua vez, produziu pouco e não levou perigo ao gol de Ter Stegen.

Na volta do intervalo, a qualidade da partida diminuiu e ambas as equipes exageraram nos erros de passes. Até que, aos 14 minutos, Lewandowski recebeu de Pedro e finalizou rasteiro para abrir o placar para o Barcelona. Porém, o Napoli fez alterações na equipe e melhorou. Assim, Osimhen girou sobre Iñígo Martínez na entrada da área e chutou no canto direito de Ter Stegen para deixar tudo igual. Os donos da casa ainda pressionaram em busca da virada, mas o placar de 1 a 1 prevaleceu até o fim.

