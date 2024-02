Na noite desta quarta-feira (21/2), o Botafogo faz a sua estreia na Libertadores-2024. Às 21h30 (de Brasília) no Félix Capriles, em Cochabamba, terá pela frente o Aurora, neste que é o jogo de ida (a volta será no Niltão). Para não perder nada deste duelo, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de ponta. A transmissão começa às 20h e terá Diego Mazur no comando. Ele também está com a narração deste duelo.