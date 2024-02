Cristiano Ronaldo marca e Al-Nassr vai às quartas da Champions da Ásia

Com mais um gol de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr está classificado para as quartas de final da Champions da Ásia. O time comandado pelo técnico Luís Castro, ex-Botafogo, venceu o Al-Fayha por 2 a 0, nesta quarta-feira (21), com gols do craque português e do brasileiro Otávio.

Dessa maneira, o Al-Nassr se prepara para as quartas de final, quando enfrenta o Al Ain, dos Emirados Árabes, que venceu o Nasaf Qarshi, do Uzbequistão, por 2 a 1 também nesta quarta.

Além disso, os outros times já classificados para as quartas são: Shandong Taishan, da China, Yokohama Marinos, do Japão, Jeobnuk e Ulsan, ambos da Coreia do Sul.

Por fim, o próximo compromisso do Al-Nassr será pelo Campeonato Saudita. Vice-líder da competição, o clube visita o Al-Shabab no domingo (25), às 14h, com Cristiano Ronaldo em campo.

