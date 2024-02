Godoy Cruz x Colo-Colo: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da fase preliminar da Libertadores 2024. Afinal, nesta quinta-feira, o Godoy Cruz (ARG) recebe o Colo-Colo (CHI) pela segunda fase do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da Paramount+ a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Godoy Cruz

Os argentinos estão na quinta participação de Libertadores na história e tentam derrubar um time que tem história. As melhores performance do Godoy Cruz no torneio foram em 2017 e 2019, indo até as oitavas de final em ambas. O clube, contudo, caiu para dois brasileiros: Grêmio e Palmeiras, respectivamente.

Como chega o Colo-Colo

Os chilenos foram campeões em 1991, mas desde então não conseguem dar muito trabalho. Desta vez, entretanto, com a volta de Arturo Vidal, o clube espera melhor campanha. Quem avançar deste confronto enfrentará Sportivo Trinidense (PAR) ou El Nacional (EQU).

GODOY CRUZ (ARG) X COLO-COLO (CHI)

Libertadores 2024 – Segunda fase – Jogo de ida

Data e horário: 22/02/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG)

GODOY CRUZ: Petroli; Arce, Barrios, Rasmussen e Galdames; Fernández, Leyes (Andrada) e Montiel; Cejas, Conechny e Badaloni. Técnico: Daniel Oldrá

COLO-COLO: Cortés; Opazo, Saldivia, Falcón e Wiemberg; Pavez, Leo Gil e Vidal; Zavala, Moya e Palacios. Técnico: Jorge Almirón

Árbitro: Flavio de Souza (BRA)

Assistentes: Nailton Sousa (BRA) e Luanderson Lima (BRA)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

