Ganso diz que Fluminense precisa ter a posse de bola na altitude: ‘Controlar o jogo’

A ideia do Fluminense é controlar o jogo contra a LDU (EQU) na ida da Recopa Sul-Americana. É o que garantiu o camisa 10 Paulo Henrique Ganso. Em entrevista antes do jogo, o meia reconheceu a dificuldade de jogar na altitude, mas disse que o Tricolor precisar jogar com inteligência.

“Primeira partida, a gente vai ter que tentar ter o controle máximo do jogo, até para tirar a velocidade da partida, mas a gente vai estar preparado. A gente tem que estar juntos em todos os momentos, em todas as partes do campo. A gente sabe que é difícil pela altitude, pela altura, mas a gente sabe que também é uma equipe muito forte fisicamente. E, como eu falei, a gente tem que estar juntos em todos os momentos, em todas as partes do campo”, afirmou Ganso.

Após perder para a LDU nas finais da Libertadores 2008 e Sul-Americana 2009, Ganso minimizou o sentimento de revanche. O camisa 10 quis deixar o fator psicológico de lado, mas reconheceu que será um duelo difícil.

“Não posso dizer que é uma revanche, mas estamos preparado e muito focado para a cena. Vai ser uma partida muito difícil, a gente jogar com altitude realmente não é fácil. Eles já estão muito acostumados, a gente está tentando se adaptar nesses dois dias que antecedem a nossa partida, mas vamos estar preparados para todos os momentos”, finalizou.

