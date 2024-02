Cianorte x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Cianorte nesta quinta-feira (22), às 20h, no Estádio Willie Davids, em Maringá, pela primeira fase da Copa do Brasil. Neste momento da competição, o Timão joga pelo empate, já que a igualdade classifica o time paulista automaticamente. Já os paranaenses precisam surpreender e vencerem o Alvinegro, para seguir sonhando no torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Amazon Prime.

Como chega o Cianorte

Em comparação a última partida da equipe no Estadual, o time paranaense deve ter duas mudanças no time titular. Afinal, o goleiro Vinicius Almeida e o volante João Mafra, que cumpriram suspensão na última partida, voltam para o duelo na Copa do Brasil. Assim, Adriano e Tiepo voltam para o banco de reservas. Por fim, o zagueiro Raphael voltou de contusão e está à disposição do técnico Zé Roberto.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o Timão ainda tem algumas dúvidas para o time titular. Afinal, Pedro Raul avançou na recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, mas ainda deve seguir como desfalque. Dessa forma, o técnico António Oliveira tem um problema a resolver no ataque alvinegro. Yuri Alberto sofreu uma fissura em uma das costelas, no clássico contra o Palmeiras, e deve ficar pelo menos um mês fora de combate. Assim, o jovem Arthur Souza pode ganhar uma chance, ou o treinador pode improvisar Pedro Henrique ou Romero como referência. Por fim, Cássio segue lesionado e Carlos Miguel deve ganhar uma chance no time titular.

CIANORTE X CORINTHIANS

Primeira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 22/02/2024, às 20h(de Brasília)

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá (PR)

CIANORTE: Tiepo; Marlon Mykaion, Raphael, Matheus Guedes e Samuel Toscas; Adriano Jr, Juninho, Natham e Júnior Dutra; Vinícius Faria e Guilherme Beléa. Técnico: José Roberto Lucini.

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Matheus França, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Pedro Henrique. Técnico: Antonio Oliveira.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Fifa-MG) e Augusto Magno de Ramos (MG)

