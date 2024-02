Igor Vinícius e Wellington Rato voltam a ser opções no São Paulo

O lateral-direito Igor Vinícius e o meia Wellington Rato enfim voltaram a ser opções no elenco do São Paulo. Os dois estão recuperados das lesões que sofreram e treinaram sem limitações nesta quarta-feira (21). Dessa forma, eles ficam novamente à disposição do técnico Thiago Carpini para o jogo contra o Guarani, no domingo.

Igor Vinícius ficou fora dos últimos jogos por causa de um edema na coxa direita, enquanto Rato foi baixa por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. Agora, os dois já têm a forma física considerada necessária para atividades com bola, o que os coloca aptos para o confronto.

Já Lucas e Rodriguinho ainda estão em fase final de recuperação e, embora também treinassem em campo, não tocaram em bola. Dessa forma, a tendência é que ambos sigam fora. Lucas tem uma lesão muscular na coxa esquerda, enquanto Rodriguinho ainda se recupera de uma entorse no tornozelo direito.

Guarani x São Paulo, no domingo, é às 18h, no Brinco de Ouro, em Campinas.

