No Santos, Giuliano treina em campo e pode jogar no domingo

O meia Giuliano, do Santos, volta a ficar à disposição do técnico Fábio Carille para o jogo contra o São Bernardo, neste domingo (25), pelo Paulistão. O jogador treinou em campo nesta quarta-feira, não sentiu dores e deverá estar entre os relacionados após quase um mês de ausência, por conta de uma lesão.

Giuliano sentiu a panturrilha esquerda ainda nos primeiros minutos do clássico contra o Palmeiras, em 29 de janeiro. Pouco depois, ficou constatada uma lesão muscular no local, que o tirou de combate desde então. Mas o meia se recuperou bem e, em sua primeira atividade com bola, não teve problemas ao juntar-se ao restante do elenco.

No Santos, Giuliano jogou pouco neste começo de ano, mas já conseguiu se destacar. Contratado para o começo da temporada, após deixar o Corinthians, o meia entrou em campo três vezes em 2024, marcando dois gols contra a Ponte Preta. Entretanto, ainda não atuou 90 minutos em nenhuma ocasião.

Se Carille poderá ter Giuliano de volta, já não é possível dizer o mesmo sobre o atacante Cazares. O equatoriano treinou, mas realizou apenas trabalhos físicos, já que está ainda em transição física. Dessa forma, ele segue fora da equipe. O Peixe pega o São Bernardo às 11h deste domingo, no Morumbis.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.