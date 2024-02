Bodo/Glimt x Ajax: onde assistir, escalações, arbitragem

Bodo/Glimt e Ajax jogam nesta quinta-feira (22/2) em busca de uma vaga nas oitavas de final da Liga Conferência. Este é o jogo de volta pela repescagem e rolará no Estádio Aspmyra Stadion, na cidade de Bodo, na Noruega, às 14h45 (de Brasília). Mas, embora o Ajax seja um titã do futebol mundial, o time vem muito mal nas últimas temporadas. Dessa forma, o favoritismo é do Glimt. No jogo de ida, vencia por 2 a 0 até os 46 da etapa final. Porém, cedeu o empate em 2 a 2. Com isso, quem vencer nesta quinta, avança. Novo empate, pênaltis.

Onde assistir

O canal Star+ transmite a partida a partir das 14h45 (de Brasilia).

Como está o Bodo/Glimt

Kjetil Knutsen, treinador dos noruegueses, tem um desfalque de peso: o zagueiro Odin Bjortuft, expulso no jogo de ida ao fazer o pênalti que gerou o primeiro gol do Ajax. Além deles, Brunstad Fet e Gundersen não se recuperaram de lesões musculares. Dessa forma, também são baixas. Em compensação, um jogador importantíssimo para o esquema, o apoioador Gronbaek, se recuperou e vai para a partida. Knutsen vai apostar num trio ofensivo: Sorli, Evjen e Haug.

Como está o Ajax

O técnico do Ajax, Van’t Schip, vem testando várias formações. Mas é bastante provavel que Banel ganhe a posição de titular do ataque na vaga de Akpom. Afinal, o time foi mal demais ofensivamente no jogo de ida, achando o empate improvável no fim. Contudo, uma boa notícia é que Berghuis, o astro maior do gigante de Amsterdã, se recuperou de lesão. Assim, pode ficar no banco como opção.

Na coletiva desta quarta-feira, Vant’Schip, que assumiu como interino em outubro, jogou o favoritismo para o lado do time norueguês:

“Eles Jogam em casa, o gramado é artificial. Além disso, já conseguiram bons resultados contra fortes equipes europeias quando jogam no seu campo. Mas isso não significa que não possamos vencer aqui e avançar”.

BODO/GLIMT-NOR X AJAX-HOL

Liga Conferência – repescagem – Jogo de volta

Data e horário: 22/2/2o24, 14h45 (de Brasília)

Local: Aspmyra Stadion, Bodo (NOR)

BODO/GLIMT-NOR: Haug; Wembangomo, Moe, Lode e Bjorkan; Gronbaek, Berg e Saltnes; Sorli, Evjen e Haug. Técnico: Kjetil Knutsen

AJAX-HOL: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Rensch e Hato; Berghuis, Taylor, Henderson e Forbs; Brobbey e Bael (Akpom). Técnico: Van’t Schip

Árbitro: Anastásios Sidirópoulos GRE

Auxiliares: Polychrónis Kostarás e Lázaros Dimitriádis GRE

VAR: Ángelos Evangélou GRE

