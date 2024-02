Rennes x Milan: escalações e onde assistir

O Milan volta a campo nesta quinta-feira (22), quando enfrenta o Rennes, às 14h45, pelo jogo de volta dos playoffs da Liga Europa. Os italianos contam com uma grande vantagem após vencer o jogo de ida por 3 a 0, no San Siro, e aparecem como grandes favoritos para buscar a classificação no Estádio Roazhon Park. Os confrontos da próxima fase serão definidos por sorteio.

Como chega o Rennes

Com a necessidade de vencer por ao menos três gols de diferença, o Rennes vai para o tudo ou nada nesta quinta-feira. Para isso, o técnico Julien Stephan poupou seus melhores jogadores no último compromisso da equipe e vai entrar com o que tem de melhor contra o Milan.

Porém, o Rennes terá os desfalques de Enzo Le Fee e Fabian Rieder, lesionados.

Como chega o Milan

Por outro lado, o Milan está com a classificação encaminhada após a vitória por 3 a 0 na partida de ida. Mesmo assim, o técnico Stefano Pioli poupou alguns jogadores na última rodada do Campeonato Italiano e também deve entrar em campo com força máxima. Ao mesmo tempo, a boa notícia fica por conta do retorno do atacante Rafael Leão ao time titular.

No entanto, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e o capitão Davide Calabria se recuperam de lesões e desfalcam o time nesta quinta-feira.

Rennes x Milan

Playoff da Liga Europa – (jogo de volta)

Data e horário: quinta-feira, 22/02/2024, às 14h45 (de Brasília)

Local: Estádio Roazhon Park, em Rennes (FRA)

Rennes: Steve Mandanda; Guela Doué, Warmed Omari, Arthur Theate e Adrien Truffert; Azor Matusiwa, Baptiste Santamaría, Benjamin Bourigeaud e Desire Doué; Martin Terrier e Arnould Kalimuendo. Técnico: Julien Stéphan.

Milan: Maignan; Alessandro Florenzi, Simon Kjaer, Matteo Gabbia e Theo Hernández; Yunus Musah e Tijjani Reijnders; Christian Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leão; Olivier Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Árbitro: João Pinheiro (Portugal)

VAR: Tiago Martins (Portugal)

Onde assistir: Star+

