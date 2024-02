Roma x Feyenoord: escalações e onde assistir

Um jogo que promete fortes emoções. Após ficarem no empate em 1 a 1 no primeiro encontro, Roma e Feyenoord se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 17h, em duelo decisivo nos playoffs da Liga Europa. Dessa maneira, quem vencer a partida no Estádio Olímpico de Roma garante a classificação para as oitavas de final da segunda maior competição de clubes da Europa. Os confrontos da próxima fase serão definidos por sorteio.

Como chega a Roma

A Roma não faz uma boa temporada e optou pela demissão do técnico José Mourinho. Dessa maneira, o substituto Daniele De Rossi vê no título da Liga Europa uma oportunidade se manter no cargo e coroar sua passagem como comandante do time onde foi ídolo como jogador. Desde que assumiu a equipe, a Roma venceu quatro dos cinco jogos disputados.

Assim, a Roma chega embalada para avançar na Liga Europa e conta com o apoio de seus torcedores no Estádio Olímpico para carimbar o passaporte para as oitavas de final.

Porém, a equipe ainda enfrenta alguns problemas no elenco e o técnico De Rossi segue sem poder contar com Tammy Abraham, Bryan Cristante, Evan Ndicka e Chris Smalling, todos lesionados.

Como chega o Feyenoord

Assim como a Roma, o atual campeão holandês também não atravessa uma grande temporada e vê na Liga Europa uma chance de virar a chave.

A equipe chegou nesta fase após ser eliminada na fase de grupos da Champions e quer seguir viva em uma competição europeia para sonhar com um título nesta temporada. Isto porque o Feyenoord está longe da conquista nacional.

Por fim, o técnico Arne Slot segue sem poder contar com Gernot Trauner, Quinten Timber, Thomas Van den Belt, Justin Bijlow e Gjivai Zechiel, lesionados.

Roma x Feyenoord

Playoff da Liga Europa – (jogo de volta)

Data e horário: quinta-feira, 22/02/2024, às 14h45 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma (ITA)

Roma: Rui Patrício; Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Diego Llorente e Leonardo Spinazzola; Edoardo Bove, Leandro Paredes e Lorenzo Pellegrini; Paulo Dybala, Nicola Zalewski e Romelu Lukaku. Técnico: Daniele de Rossi.

Feyenoord: Wellen­reuther; Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, Dávid Hancko e Quilindschy Hartman; Ramiz Zerrouki, Mats Wieffer e Calvin Stengs; Yankuba Minteh, Igor Paixão e Ayase Ueda. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Espanha)

VAR: Juan Martínez Munuera (Espanha)

Onde assistir: ESPN e Star+

