LDU x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois da conquista inédita da Libertadores, está na hora do Fluminense ir em busca de outro título internacional. Afinal, os jogadores tricolores entram em campo nesta quinta-feira (22/02), diante da LDU, às 21h30 (Horário de Brasília), no Rodrigo Paz Delgado (Quito), pelo jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana.

Onde assistir

ESPN e Star+ transmitem o jogo entre LDU e Fluminense.

Como chega a LDU

A LDU chega motivada para partida de ida da Recopa Sul-Americana. Afinal, os jogadores equatorianos venceram no único amistoso disputado em 2024 e não são derrotados dentro de casa desde agosto de 2023. Assim, Josep Alcácer pretende ir com força máxima em Quito.

Como chega o Fluminense

O Fluminense compete pelas primeiras colocações do Campeonato Carioca e vem se preparando para disputa da Recopa desde que se reapresentou em 2024. Assim, Fernando Diniz pretende ir com força máxima em campo. No entanto, peças importantes do elenco tricolor não viajaram para Quito.

John Kennedy está fora do jogo entre LDU e Fluminense. O atacante foi expulso na final da Libertadores de 2023 e precisou cumprir suspensão automática na competição seguinte da Conmebol. Além disso, Samuel Xavier está lesionado e também não viajou para Quito.

LDU X FLUMINENSE

Jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana

Data: 22/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Rodrigo Paz Delgado, Quito (EQU)

LDU: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez, Leonel Quiñónez; Ezequiel Piovi, Óscar Zambrano, Jefferson Valverde, Jhojan Julio; Luis Estupiñán e Jan Hurtado. Técnico: Josep Alcácer.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli (Lima), Renato Augusto (Keno) e Ganso; Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Auxiliares: Alexander Guzman (COL) e John Gallego (COL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

