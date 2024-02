São Paulo realiza inscrição de Lionel Messi no BID da CBF

O São Paulo inscreveu, nesta quarta-feira (21), Lionel Messi no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Mas o grande craque argentino do Inter Miami não trocou o time estadunidense pelo Tricolor Paulista, no que seria uma das transações mais espetaculares da História. O novo jogador do clube é o jovem Lionel Messi da Silva, de apenas 11 anos.

O Messi são-paulino é jogador do elenco sub-11. Ele assinou um vínculo federativo para defender o Tricolor no futsal e também no futebol de campo. O menino, obviamente, tem este nome como uma homenagem dos pais ao argentino campeão mundial em 2022. No BID, seu vínculo consta como um ‘registro para iniciação desportiva’.

No São Paulo há exatamente dois anos, desde quando tinha nove de idade, Lionel Messi viralizou no ano passado, inclusive em meios argentinos, por conta de seu nome curioso. Com o vínculo renovado, ele deverá disputar as competições oficiais de base do Tricolor em sua categoria.

