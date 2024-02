Victor Sá lamenta empate do Botafogo e apoia Tiquinho Soares após pênalti perdido

O atacante Victor Sá lamentou o empate do Botafogo contra o Aurora (BOL) na estreia da Libertadores. Após a partida, o camisa 7 enalteceu a atuação alvinegra e disse que a equipe criou oportunidades, mas frisou que a equipe recuou demais no fim. O jogador, porém, afirmou que acredita na classificação em casa com o apoio da torcida.

“Ótimo primeiro tempo da nossa parte, tivemos algumas chances de gol e conseguimos concluir uma. Abaixamos um pouco as linhas no segundo tempo e tivemos dificuldades. Mas temos que ressaltar o esforço da equipe. Sabemos que é a primeira parte de uma decisão, mas agora vamos levar o resultado para casa e tentar sair com a classificação com nosso torcedor”, disse Victor Sá na saída do gramado.

O atacante também comentou sobre o pênalti perdido por Tiquinho Soares, quando a partida ainda estava 0 a 0. Victor Sá afirmou que o grupo segue confiando no centroavante e que estas coisas acontecem.

“É um momento do jogo, todo grande jogador erra pênalti. O Tiquinho é um grande jogador e tem nossa confiança. Continuamos acreditando nele porque ele é muito importante para nossa equipe”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.