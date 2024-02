Torino e Lazio se enfrentam, de olho em vagas europeias

Nesta quinta-feira (22), Torino e Lazio se enfrentam, em jogo adiado da 21ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto será importante para manter vivas as chances das equipes de chegar às competições europeias. Separados por apenas um ponto, os times tentam alcançar o G-6 da liga: os turineses estão em décimo, enquanto a equipe laziale é oitava.

Embora esteja em baixo na tabela, o Torino tem uma forma recente melhor do que a Lazio. O time está invicto há seis partidas e ganhou um fôlego importante na tabela ao derrotar Napoli, Cagliari e Lecce. Aliás, o time só perdeu um de seus últimos dez confrontos: para a Fiorentina, concorrente direta por uma vaga continental.

Já a equipe da capital não vem tão bem assim nos últimos jogos. Embora tenha criado uma boa gordura no começo do ano, o time caiu na tabela e tenta se recuperar para alcançar a Roma, seu maior rival. Em sexto lugar, o time giallorosso teria uma vaga na Conference, enquanto o quinto posto, atualmente do Bologna, leva à Liga Europa. Assim, vencer este jogo fora de casa é fundamental.

Ambos times têm sul-americanos como alguns de seus destaques principais. O Torino conta com o colombiano Zapata como seu artilheiro, com oito gols até então. Se o camisa 91 está longe de Lautaro Martínez, da Inter, com 20, o brasileiro Felipe Anderson é o líder de assistências da Lazio, com seis, apenas duas a menos que Giroud, do Milan, que tem oito.

