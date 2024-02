Ronaldinho Gaúcho faz aparição em reality show na Turquia

Definitivamente, Ronaldinho Gaúcho é o rei do ‘rolê aleatório’. Nesta quarta-feira (21), viralizaram imagens do antigo craque brasileiro fazendo uma participação em um reality show na Turquia. O campeão mundial de 2002 foi convidado pela emissora turca TV8 para fazer uma ponta no programa ‘Survivor All Star’.

O show, cujo formato é consagrado mundialmente e ganhou no Brasil o nome de ‘No Limite’, coloca os participantes em equipes que passam por situações extremas, episódio a episódio. No que foi ao ar nesta semana, Ronaldinho Gaúcho foi chamado para ajudar em uma das provas, que na realidade era uma pelada entre as duas equipes. As filmagens ocorreram na República Dominicana.

Vestindo uma camisa de basquete do Boston Celtics, Ronaldinho aparece sorridente e falando em espanhol. Com a ajuda de um intérprete, que traduzia suas palavras para os participantes (todos turcos), ele descontraiu o clima do show e ainda deu mostras de seu talento. Ele fez um belo gol de bicicleta, bem a seu estilo, além de exibir os malabarismo de sempre no futevôlei.

O ‘Survivor All Star’ é uma edição especial do programa na Turquia, que conta com a presença de famosos naquele país. Para Ronaldinho, a aparição inesperada não é uma novidade no ano, já que atacou de modelo na Semana de Moda de Paris, em janeiro, para a marca KidSuper.

