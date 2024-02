Gatito exalta empate na altitude, mas pede atenção para a volta

O empate do Botafogo com o Aurora, por 1 a 1, nesta quarta (21), em sua estreia na Libertadores, pode ter sido lamentado pela maior parte da torcida, mas não tanto para Gatito Fernández. O goleiro alvinegro, um dos destaques do time, preferiu exaltar o empate por conta das dificuldades do time na altitude de 2.550m em Cochabamba, na Bolívia.

De acordo com Gatito, o Botafogo precisa estar atento mesmo é no jogo de volta, na próxima semana. O paraguaio destacou que o Aurora passou da primeira fase derrotando os peruanos do Melgar em um jogo fora de casa. Dessa forma, será importante não vacilar no confronto que ocorre no Nilton Santos, já que só a vitória garante o Alvinegro na terceira fase.

“Jogamos só o primeiro tempo de dois jogos. Fomos bem, diante das dificuldades do campo, velocidade da bola, a parte física com a altitude. Tentamos superar esses desafios, mas agora voltamos ao Rio e esperamos, com a força da torcida, passar à próxima fase. O Aurora se classificou fora de casa, então mais do que nunca devemos estar atentos. Temos que fazer valer o fator casa, aproveitar as oportunidades, fazer gols e ampliar a vantagem para ter uma partida mais tranquila”, disse o goleiro.

Antes do segundo jogo contra o Aurora, o Botafogo volta a campo no Campeonato Carioca. No sábado, a equipe enfrenta o Audax, pela penúltima rodada, precisando vencer para seguir com chance de ir para a semifinal.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.