Gabi Nunes brilha, e Brasil bate Porto Rico na Copa Ouro

A Seleção Brasileira estreou com o pé direito na Copa Ouro, ao bater Porto Rico por 1 a 0, na madrugada desta quinta-feira (22), em San Diego, na Califórnia. Coube a Gabi Nunes marcar o único gol da partida. A camisa 9 saiu do banco de reservas para resolver uma partida difícil para a seleção feminina, que pressionava desde o início, mas sem conseguir superar a defesa rival.

Aliás, vale ressaltar que foi a primeira partida oficial em uma competição da Seleção Brasileira sob o comando do técnico Arthur Elias. O treinador deu chance a novas caras. A lateral-esquerda Bia Menezes começou como titular. Julia Bianchi também foi outra novidade. E todas se destacaram durante o embate.

No primeiro tempo, o Brasil jogou melhor. Com uma postura bastante ofensiva, chegou a abrir o placar com Ary Borges, mas acabou sendo anulado por impedimento. Nos minutos finais, Debinha carimbou a trave.

Já no segundo tempo, a Seleção continuou agressiva no segundo tempo, mas sem conseguir o gol da vitória. Aos 18 minutos, Arthur Elias mexeu no time. Ele colocou Antônia e Yasmin no time nos lugares, respectivamente, de Lauren e Bia. O Brasil seguia dominando, mas a goleira Martinez, de Porto Rico, segurava o empate.

Assim, brilhou a estrela de Arthur Elias e Gabi Nunes. A atacante entrou no lugar de Bia Zaneratto e precisou de 10 minutos para resolver a partida. Ela completou um cruzamento de Adriana para fazer o primeiro e único gol da partida.

Situação do grupo do Brasil

Com a vitória, o Brasil chegou à segunda colocação. A Seleção Brasileira está atrás apenas da Colômbia, que goleou o Panamá por 6 a 0 na estreia e lidera o grupo B.

