Calleri revela profecia sobre rival na Supercopa: ‘Sabíamos que ganharíamos’

É verdade que ainda não completou nem um mês, mas o São Paulo ainda guarda com carinho o dia 4 de fevereiro de 2024. Afinal, foi quando o Tricolor venceu o Palmeiras nos pênaltis e completou sua galeria de troféus ao conquistar a Supercopa Rei do Brasil. E apesar de ser um clássico, Calleri revelou que estava confiante no título… por conta do adversário na decisão.

Em entrevista para a “Globo”, o argentino revelou que celebrou muito a conquista, mas sabia que o São Paulo ganharia por conta de enfrentar o Palmeiras. O artilheiro elogiou o rival paulista, mas deixou claro: o Alviverde não gosta de jogar contra a equipe do Morumbi.

“Era o título que faltava ao São Paulo. A verdade é que a gente tinha na cabeça que se fosse contra o Palmeiras, a gente ia conseguir ganhar. Eu falo mesmo: eles são um dos melhores times da América, um grande treinador, têm uma filosofia de quem ganha faz tempo, mas eles não gostam de jogar contra nós. Sabem que somos um time chato, que briga demais”, disse Calleri, que prosseguiu:

“Contra eles tínhamos muita chance de ganhar, pelo que aconteceu no ano passado. Não deu nos 90 minutos, fomos confiantes nos pênaltis, todos bateram bem. Rafael fez o dele, tinha sido importante na Copa do Brasil. Foi um grande começo de ano, a gente já começa com título”, finalizou.

Calleri e São Paulo campeões da Supercopa

Após um 0 a 0 disputado no Mineirão, a final da Supercopa Rei do Brasil foi para os pênaltis. Calleri, Pablo Maia, Galoppo e Michel Araújo converteram suas cobranças. Por outro lado, o goleiro Rafael defendeu as cobranças de Piquerez e Murilo, e o Tricolor Paulista ficou com o título.

