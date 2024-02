Santos volta a ser mandante no Morumbis após 10 anos

O Santos se prepara para encarar o São Bernardo , às 11h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, mas em um palco diferente do habitual. Afinal, o embate acontecerá no Morumbis, estádio do rival São Paulo. Em comum acordo com o Tricolor, o Alvinegro Praiano jogará pela primeira vez na capital paulista nesta temporada. Contudo, o local não é desconhecido para o time da Baixada Santista.

A última vez que o Santos foi mandante em um jogo na capital paulista foi em 28 de janeiro do ano passado. À época, o clube empatou com a Ferroviária, no Canindé, por 1 a 1, para um público de 11.573 pagantes. O Peixe tinha um acordo com a Portuguesa para jogar no seu estádio, mas a fase ruim da equipe fez com que a diretoria optasse por seguir na Vila Belmiro.

Já no Morumbis, o Peixe não é mandante desde 2014. A última vez aconteceu em maio de 2014. Na ocasião, o Santos empatou com o Flamengo em 0 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Naquela partida, o estádio teve público de 7.193 torcedores. A expectativa para este retorno ao estádio é de um público bem maior. Afinal, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o duelo contra o São Bernardo.

O Morumbis também é um estádio marcante para o Santos. Na casa do São Paulo, o Peixe já conquistou sete títulos, sendo seis campeonatos paulistas e um título brasileiro. O local também foi palco da final da Conmebol Libertadores de 2003, quando o clube acabou derrotado pelo Boca Juniors, da Argentina.

Acordo entre Santos e São Paulo leva jogo para o Morumbis

Aliás, a partida acontecerá no Morumbis por conta de um comum acordo entre as equipes. Afinal, no ano passado, o São Paulo utilizou a Vila Belmiro por conta de um show que acontecia no Cícero Pompeu de Toledo. Na ocasião, o Tricolor encarou o RB Bragantino no estádio Urbano Caldeira e venceu por 1 a 0, pelo Brasileirão.

Assim, o Santos viu com bons olhos usar da reciprocidade para também jogar no Morumbis. O Alvinegro Praiano vem tentando se aproximar mais do seu torcedor que mora na capital paulista. A partida no estádio do São Paulo é só o início de um projeto que pode ficar ainda maior com o Peixe.

