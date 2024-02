Vasco presenteia Jardim, Léo, Piton, Puma e Zé Gabriel por atingirem 50 jogos

O Vasco presenteou cinco jogadores do seu elenco por alcançarem feito expressivo pela equipe. No caso, o goleiro Léo Jardim, o zagueiro Léo, o lateral-direito Puma Rodríguez e o volante Zé Gabriel ultrapassaram a marca de 50 jogos pelo Cruz-Maltino. Assim, o clube decidiu dar camisas personalizadas com a proeza a cada um deles.

Os atletas detalharam o que representa atingir tal façanha. O arqueiro, que cresceu de rendimento na segunda parte da temporada e, consequentemente, sendo fundamental na permanência do Gigante na Série A, caracterizou o feito como uma honraria.

“Muito feliz, muito honrado, de poder completar esse marco num clube tão grande, com uma história tão linda como é a do Vasco da Gama. Espero que seja só o começo de muitas partidas que vão vir pela frente. Essa camisa aqui já vou colocar num quadro”, indicou Léo Jardim.

O zagueiro Léo, que chegou ao clube no início da última temporada e assumiu posição de liderança, demonstrou-se privilegiado.

“É um privilégio completar 50 jogos por um clube da grandeza do Vasco. Essa aqui podem ter certeza que vai para um quadro. É uma marca muito importante. Fui escolhido por Deus, até porque sabemos que não é uma coisa fácil de conquistar. Vou guardar essa camisa com muito carinho”, frisou o defensor.

‘Sensação única’

Lucas Piton, o jogador mais regular do Cruz-Maltino na última temporada e que permanece com excelentes atuações no início de 2024, classificou como uma proeza ímpar.

“É uma sensação única. Todo jogador possui objetivos e claro que eu tenho o meu dentro do clube. Quero deixar meu nome marcado na história do clube. Se Deus quiser, trabalhando muito, vou fazer mais jogos e ajudar cada vez mais o Vasco. Essa eu vou guardar com carinho em casa. É um marco muito forte fazer 50 jogos por esse clube”, ressaltou o lateral-esquerdo.

‘Que venham mais 50 partidas pelo Vasco’

O uruguaio Puma Rodríguez foi contratado no começo de 2023 a peso de ouro, como jogador com convocação para a Copa do Mundo. No entanto, ele apresentou certa dificuldade de adaptação e na parte defensiva. Ele se tornou reserva, mas com a chegada de Ramón Díaz, intercalou entre o banco e a titularidade. Além de peça importante em alguns duelos com gols e assistências.

O lateral-direito caracterizou o feito como um orgulho em sua carreira.

“A verdade é que estou muito feliz pela entrega da camisa, pelos jogos também. Muito feliz, muito grato aos torcedores por tudo que fez em cada jogo e muito feliz também pelo apoio das pessoas do clube. Vou colocar num quadro e que venham mais 50 partidas”, confessou o atleta uruguaio.

Exemplo de superação no Vasco

O volante Zé Gabriel é o principal exemplo de sucesso no trabalho do técnico Ramón Díaz. Isso porque antes do comandante argentino assumir a equipe, o jogador estava encostado no elenco, com mais de 100 dias sem ser relacionado. Após isso, o meio-campista recuperou espaço, tornou-se titular e com boas atuações.

Zé Gabriel categorizou a proeza como um grande reconhecimento.

“A verdade é que estou muito feliz por chegar nessa marca de 50 jogos. Sou um privilegiado. Motivo de honra estar representando a cruz de malta. Que possamos continuar juntos para conseguir nossos objetivos. A camisa vai ter um cantinho reservado dentro de casa para sempre me lembrar dessa marca especial”, finalizou o meio-campista.

Lucas Piton é quem mais atuou desses cinco jogadores. O lateral-esquerdo alcançou 55 partidas pelo Gigante da Colina na vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo. Ele também foi o autor do gol da virada da equipe, na oportunidade. No acordo de compra com o Corinthians, quando Piton alcançasse 50 jogos, o Vasco deveria adquirir mais uma porcentagem do jogador. Assim, passaria a ter 80% dos seus direitos econômicos.

