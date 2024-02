Fluminense tem bom aproveitamento contra times equatorianos

O Fluminense está em busca de outro título internacional e vai medir forças contra LDU em Quito, no Equador. Além da força e do investimento do elenco, os jogadores tricolores também chegam com históricos positivos no confronto da Recopa Sul-Americana.

Aproveitamento do Fluminense

Apesar das duas finais perdidas para LDU neste século, não existe motivo para nervosismo no Fluminense. A equipe tricolor conta com um aproveitamento positivo contra times equatorianos. Uma prova disso é que nos 25 jogos disputados ao longo da história, foram 16 vitórias, quatro empates e apenas cinco derrotas. Os números são do “Net Flu”.

O aproveitamento do Fluminense na altitude também é positivo. Afinal, os números também comprovam isso. Nos 18 jogos disputados acima do 2.000 m, foram nove vitórias tricolores, três empates e seis derrotas, totalizando 55% de aproveitamento. Os números são do “ge”.

Escalação do Flu na Recopa

Fernando Diniz comandou um treino na quarta-feira (21/02) e, dessa forma, definiu os titulares do confronto. Sem Samuel Xavier, Guga inicia como titular. Além disso, Keno participou normalmente das últimas atividades e também deve começar em campo. É importante lembrar que John Kennedy está suspenso do jogo e sequer viajou para Quito.

Assim, LDU e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (22/02), às 21h30 (Horário de Brasília), no Rodrigo Paz Delgado (Quito), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O duelo de volta está marcado para dia 29 de fevereiro, no Maracanã. Aliás, em caso de empate no agregado, haverá prorrogação de 30 minutos e, posteriormente, disputa por pênaltis.

