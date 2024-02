Árbitro da Fifa é morto durante bombardeio de Israel

O árbitro palestino do quadro da Fifa, Mohammed Khattab, foi morto durante um bombardeio em Israel, na região central da Faixa de Gaza. Ele estava com a mulher e quatro filhos no momento.

Khattab era um dos 14 árbitros palestinos nas Federações Asiática e Internacional. Ele estava na entidade máxima do futebol desde 2022 e participou de diversos torneios asiáticos e árabes desde 2020.

A Confederação Asiática de Futebol (AFC), através do presidente Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa lamentou a notícia. "Estou profundamente triste e chocado ao saber da morte chocante de Mohammed Khattab e da sua família. Estamos unidos à Associação Palestina de Futebol (PFA) no luto por esta grande perda", disse Shaikh.

