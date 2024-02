Du Queiroz e Pavón devem ser titulares pelo Grêmio no Gre-Nal

O bom desempenho dos reforços Du Queiroz e Pavón em suas estreias pelo Grêmio causou dúvidas na cabeça de Renato Gaúcho. Isso porque o treinador analisa colocá-los de titular no compromisso seguinte da equipe. Exatamente o clássico com o Internacional, às 18h, no Beira-Rio, no próximo domingo (25), pela 10ª rodada do Gaúchão.

Além da rivalidade, o Gre-Nal número 441 vai valer a liderança do Estadual. Afinal, o Colorado se encontra na primeira colocação, com 22 pontos. Já, o Tricolor está uma posição abaixo com dois pontos a menos. Ao ser questionado se os reforços teriam carimbado vaga no time titular no clássico, Renato não assegurou ambos entre os 11 iniciais. Contudo, admitiu que a chegada da dupla contribuiu para elevar o nível e qualidade do elenco.

“Eu tenho um grupo. Não é porque é Gre-Nal. Independentemente do adversário, jamais vou falar ‘meu time para o próximo jogo é esse’. Não sei nem o que vai acontecer durante a semana. Eu acho que é importante que são jogadores de qualidade estão acrescentando qualidade no nosso grupo. Durante a semana vamos trabalhar, fazer os trabalhos táticos, coletivos, e a partir daí defino que começa contra o Internacional”, despistou Renato.

Mudança de esquema tático no Grêmio

As entradas do volante Du Queiroz e do atacante Pavón devem ocorrer nas vagas de Cristaldo e Galdino, respectivamente. Este último é alvo de críticas da torcida desde a última temporada. No último compromisso da equipe, a vitória por 6 a 2 sobre o Santa Cruz, ele deixou o campo no intervalo e deu lugar a Pavón. O argentino anotou um gol e deu duas assistências em apenas 45 minutos.

Assim, já demonstrou estar apto entre os 11 iniciais. Com relação a Cristaldo, o meio-campista não vem conseguindo ser tão participativo como em 2023. Na temporada passada, ele contribuiu com 11 gols e 12 assistências. Enquanto neste ano, nos três últimos jogos, o volante argentino foi substituído no intervalo.

Caso essas mudanças se concretizem, a maior probabilidade é que altere o esquema para 4-3-3. Entretanto, é possível a continuidade da formação no 4-2-3-1, com Villasanti e Du Queiroz mais recuados. Com isso, Pepê atuaria como um meia, sua posição original, quando surgiu nas categorias de base do Flamengo. Tal modificação tem o intuito de proteger a defesa do Imortal, que se mostra frágil desde a última temporada.

Além de segurar o Colorado, que conta com jogadores de qualidade no meio de campo. O setor criativo da equipe é formado por Aranguiz, Bruno Henrique, Alan Patrick e Maurício, um dos ponts fortes da equipe.

O provável time do Grêmio seria: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann, Reinaldo; Villasanti, Du Queiroz, Pepê; Pavón, João Pedro Galvão e Gustavo Nunes.

Ainda há uma chance remota de Diego Costa estrear no Gre-Nal. Entretanto, anteriormente, o centroavante pediu a Renato Gaúcho para entrar em forma.

