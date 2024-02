Internacional reafirma interesse em Thiago Maia, do Fla

Mesmo após a contratação de Fernando, o Internacional reafirma o interesse no volante Thiago Maia, do Flamengo. Apesar de ambos atuarem na mesma posição, o Colorado tem um desejo antigo de contar com o jogador rubro-negro.

Em entrevista na última quarta-feira, o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, disse que ter contratado Fernando não exclui um possível acerto com Thiago Maia. Lá no time da Gávea, Thiago Maia perdeu espaço com a chegada do técnico Tite.

“Nosso planejamento deste ano busca um elenco competitivo, que possa crescer pela competitividade interna e dar alternativa ao treinador. É um calendário com Copa América e partidas próximas umas das outras. Fernando não diminui o interesse no Thiago Maia, mas tem algumas questões que a serem resolvidas entre Lille e Flamengo”, afirmou Barcellos à Rádio Gaúcha.

De acordo com Alessandro Barcellos, Thiago Maia já teria demonstrado algumas vezes o interesse de defender o Internacional. Dessa forma, disse o dirigente que o volante tem o perfil que se encaixa perfeitamente bem no time gaúcho. O presidente ressaltou, porém, que as negociações precisam avançar.

“É um jogador que já demonstrou desejo de estar no Internacional. Em todas suas demonstrações técnicas e táticas ele tem perfil para jogar na nossa equipe. É um grande jogador e a gente permanece com interesse. Mas algumas condições têm de avançar logo, visto que estamos próximos do fim da janela (7 de março)”, disse o presidente.

O clube gaúcho tenta contratar Thiago Maia desde dezembro. Assim, o jogador, inclusive, ficou fora da pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos. O volante entrou em campo apenas uma vez neste ano.

