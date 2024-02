Benfica segura o Toulouse e avança às oitavas da Liga Europa

O Toulouse bem que tentou furar a meta do Benfica, porém pecou nas finalizações e deu adeus à Liga Europa. Os donos da casa perderam pelo menos quatro grandes chances, e a partida seguiu empatada por 0 a 0 até o fim, em confronto válido pela segunda fase da competição continental. Os Encarnados, por sua vez, que venceram por 2 a 1 no jogo de ida, aguardam o sorteio para definir o próximo adversário.

No próximo domingo (25), o Benfica volta a campo pelo Campeonato Português. Desta vez, a equipe mede forças com o Portimonense, às 15h (de Brasília) no Estádio da Luz. No mesmo dia, porém às 11h (de Brasília), o Toulouse encara o Lille pelo Campeonato Francês.

Chances dos dois lados

A primeira grande oportunidade da partida foi dos donos da casa. Assim, Vincent Sierro teve liberdade na entrada da área, porém finalizou no meio do gol e facilitou a defesa de Trubin. Na sequência, David Neres faz fila pela direita e cruza para a área. Rafa Silva se estica todo para tentar alcançar a bola, mas ela sai pela linha de fundo.

Defensor desperdiça

Ainda no primeiro tempo, Di Maria tentou resolver o jogo para o Benfica, assim como nos primeiros noventa minutos. O argentino finalizou bem, porém a bola passou à esquerda do alvo. A melhor chance, entretanto, saiu dos pés de Antônio Silva, que recebeu livre, mas Restes apareceu bem.

Mandou para fora

Na volta do intervalo, o Toulouse passou a pressionar com mais intensidade, porém pecou nas finalizações. Sierro voltou a arriscar da entrada da área, todavia Trubin foi seguro. Spierings surgiu após bola alçada na área e cabeceou sozinho. Na frente do gol, tentou tirar do goleiro e cabeceou para fora, desperdiçando assim uma chance incrível.

Bombardeio francês

A partir disso, o Toulouse enfileirou chances perdidas. A primeira delas foi com Nicolaisen, que cabeceou no meio dos zagueiros, para fora. Novamente pelo alto, Dallinga cabeceou por cima e a bola tocou caprichosamente na trave direita e não entrou. Na sequência, foi a vez de Spierings receber dentro da área, sozinho, mas parar em Trubin, que espalmou para cima de forma milagrosa.

O goleiro Restes saiu jogando errado e deu a bola nos pés de Aursnes, que arriscou do meio de campo. Dessa forma, a bola passou bem perto da meta dos donos da casa, na melhor chance do Benfica no segundo tempo. A equipe portuguesa conseguiu segurar o resultado até o fim e avançou às oitavas. Por fim, Trubin fez mais uma grande defesa e garantiu a classificação.

