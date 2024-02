Presidente da Federação Pernambucana defende ‘torcida única em todo Brasil’

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, anunciou que vai se reunir com a CBF nesta quinta-feira (22) para sugerir a adoção da torcida única em todos os jogos no Brasil ao longo do próximo ano. Essa proposta surge em resposta ao ataque sofrido pela delegação do Fortaleza após o jogo contra o Sport, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste.

No incidente, o ônibus que transportava jogadores, comissão técnica, diretores e outros membros do Fortaleza foi alvo de bombas e pedras. Dessa maneira, seis jogadores do clube cearense ficaram feridos, mas já foram liberados dos hospitais e retornaram a Fortaleza.

“Eu sou a favor de torcida única e não apenas nos jogos daqui (Pernambuco), mas em todos os jogos no Brasil, pelo menos por um ano. Para servir de alerta e modelo para fazer com que o torcedor de bem consiga se impor perante esses marginais que são uma minoria”, disse Evandro Carvalho.

“Defendo junto à CBF, ao STJD e a todos os fóruns a torcida única no Brasil, pelo menos por um ano, como uma forma pedagógica. Inclusive, hoje à tarde estarei na CBF e defenderei de novo. Vou insistir nisso. Que nós deveríamos ter uma decisão corajosa de torcida única no Brasil todo. Pelo menos por um ano”, reforçou o presidente da Federação Pernambucana de Futebol.

Torcida única já foi pauta do presidente da Federação Pernambucana

Além disso, em janeiro deste ano, Evandro Carvalho determinou apenas uma torcida nos clássicos de Pernambuco. Isto porque ocorreram incidentes violentos nas ruas de Recife e região durante o jogo entre Sport e Santa Cruz pelo Estadual.

No entanto, essa medida acabou sendo revogada três dias depois. Dessa forma, o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco atendeu a uma solicitação conjunta das diretorias de Sport, Náutico e Santa Cruz, pedindo a presença de torcidas mistas nos jogos entre as equipes.

