Pleno do STJD nega pedido do Botafogo referente ao Brasileirão de 2023

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou por unanimidade, nesta quinta-feira (22), pedido do Botafogo referente ao Brasileirão de 2023.

Segundo matéria de “O Globo”, a decisão do presidente do tribunal, José Perdiz, vem após a SAF do Glorioso, através de John Textor, ter pedido reconsideração da decisão que negava pedido para abertura de inquérito para a investigação de supostas irregularidades no campeonato em questão.

O presidente do STJD havia negado o primeiro pedido em dezembro passado. Outra pedida do Botafogo que foi negada foi a de anexação de relatórios da Good Game nos autos do processo.

O Alvinegro crê que tais relatórios indicam que teria alguns times teriam sido favorecidos no Brasileiro vencido pelo Palmeiras. Textor, então, entrou com pedido de abertura de inquérito após enviar cinco ofícios à CBF acerca de problemas de arbitragem.

À época, o presidente havia arquivado o pedido, afirmando que ‘não via mínimas possibilidades jurídicas para abertura de Inquérito’. Segundo Perdiz, as razões eram ‘subjetivas’.

“Não vejo mínimas possibilidades jurídicas para abertura de Inquérito, vez que as razões apresentadas são subjetivas e sem consistência, porque são interpretações unilaterais que não guardam pertinência com a realidade desportiva”, escreveu Perdiz, em dezembro passado.

O relator do caso, auditor Mauro Marcelo alegou que todos os procedimentos requeridos no Código Brasileiro de Justiça Desportiva foram seguidos, algo que o Botafogo discorda. Foi alegado que não se admitem relatórios de auditorias de empresas estrangeiras.

