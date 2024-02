Ajax suporta pressão e vai às oitavas da Liga Conferência

Nesta quinta-feira (22/2), o Ajax conseguiu uma façanha diante do Bodo/Glimt. Na casa do rival, na Noruega, no Estádio Aspmyra, pela ida da repescagem da Liga Conferência, teve apenas 36% de posse e nove finalizações (três na direção do gol). O Glimt deu 26 chutes (nove no alvo). Mas os holandeses seguraram o 1 a 1 no tempo normal. Como também empatou na ida, em Amsterdã (2 a 2), o Ajax levou o jogo para a prorrogação. Fez um gol e venceu por 2 a 1. Assim, está classificado para as oitavas de final, eliminando um rival que foi muito superior. Berghuis abriu o placar para o Ajax. Berg empatou. No tempo-extra, Kenneth Taylor “achou” o gol da vitória.

Esta classificação parecia improvável desde o jogo de ida. Afinal, em casa, o Ajax não jogava nada e perdia por 2 a 0 até os 46 da etapa final e conseguiu empatar. Nesta quinta, teve no goleiro Ramaj o seu heroi, com quatro milagres. Além disso, o Glimt mandou três bolas no travessão e dois jogadores do Ajax salvaram gols em cima da linha. Já os holandeses marcaram nas duas únicas chances claras que tiveram.

Alívio em uma temporada fraca

O Ajax é um dos gigantes da Europa. Mas faz temporada bem fraca. No Holandês, chegou a flertar com o rebaixamento (agora está em quinto). Na Liga Europa, foi apenas o terceiro de seu Grupo (B), escapando da lanterna ao vencer o AEK-GRE na última rodada. Foi seu único triunfo, mas que bastou para levá-lo ao terceiro lugar. Dessa forma, teve a chance de enfrentar um segundo colocado da fase de grupos da Liga Conferência (Bodo Glimt) nesta respescagem.

Bodo/Glimt pressiona, mas quem marca é o Ajax

O primeiro tempo foi todo do Bodo/Glimt. Teve 60% de posse e nove finalizações, quatro na direção do gol. O Ajax chutou uma única bola. Os noruegueses somente não marcaram por causa do goleiro Ramaj. Afinal, fez três milagres. Espalmou um chute de Evjen e a bola ainda foi na trave. Encaixou cabeçada de Saltnes na pequena área. E tirou com o pé um chute de Hauge na pequena área. Sabe aquele único chute do Ajax? Foi gol. Aos 34, Berg atrasou mal. Dessa forma, Berghuis a recuperou, tocou para Brobbey e apareceu na área para concluir. Ajax 1 a 0.

Na pressão insana, noruegueses empatam

No segundo tempo, logo no primeiro minuto o Ajax ficou com dez. Sutalo fez falta e era o último homem. Acabou expulso. Com dez, os holandeses se retrancaram. E antes dos 15 minutos o Glimt teve quatro chances claras. Gronbaek mandou de letra, mas Sosa salvou na linha. Berg concluiu e Hato salvou na linha. Foi com o braço e seria pênalti. Porém, o árbitro viu falta no goleiro antes da conclusão do lance. E tome ataque noruegês: Berg e Hauge mandaram duas bolas no travessão de Ramaj.

Aos 20, Gronbaek foi expulso. Os times ficaram com dez. Mas o Glimt seguiu em cima e chegou aos 1 a 1 quando Berg acertou um chute certeiro da entrada da área, aos 38. Somente nos dez minutos finais o Ajax tentou alguma coisa. Mas seus chutes foram descalibrados. No fim, o Glimt, com 60% de posse 18 chutes a gol (seis certos) via o Ajax segurar o 1 a 1 que levava para a prorrogação, Chegou a fazer um gol nos acréscimos, anulado por impedimento. E uma chance desperdiçada por Kapskarmo.

Na prorrogação dá Ajax

Nada mudou. Glimt em cima e perdendo gols inacreditáveis. Zugelj, aos cinco minutos, recebeu lançamento, invadiu a área, dribou o goleiro e com o gol aberto….Isolou! Veio o segundo tempo e a sorte sorriu ao Ajax. Aos dez minutos, após escanteio pela direita, a bola sobrou para Kenneth Taylor na esquerda, Não se sabe se ele tentou cruzar ou chutar. Mas a bola entrou. O Glimt ainda teve uma falta com Berg que Ramaj espalmou e ela ainda bateu no travessão. Definitivamente não era para o Bodo/Glimt avançar. Mesmo com 24 finalizações e 65% de posse. A camisa pesada do Ajax (mas sombra do que já foi) falou mais alto.

