Por homofobia em clássico, Atlético pode ser excluído do Mineiro

O TJD – Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais denunciou o Atlético por homofobia no clássico contra o Cruzeiro, na Arena MRV, na 3ª rodada do Campeonato Mineiro. Nesse sentido, a Justiça pode excluir a equipe do Campeonato Mineiro ou determinar a perda do mando de campo e pontos. A informação é do portal ‘ge’.

O procurador Felipe Bartolomeo Moreira fez a denúncia. De acordo com o documento, torcedores do Galo gritaram “bicha”, quando o goleiro adversário, Rafael Cabrel, batia o tiro de meta no clássico.