Felipe Melo vê Fluminense pronto para a decisão: ‘Competição importante’

Após a conquista da Libertadores, o Fluminense segue na busca por mais um título continental. Nesta quinta-feira (22), a partir das 21h30 (horário de Brasília), o Tricolor começa a decidir a Recopa 2024 diante da LDU. A partida de ida acontece no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. Assim, o capitão Felipe Melo garantiu que a equipe está preparada para mais uma decisão, agora na altitude.

“Será um jogo difícil, mas todo trabalho é recompensado. Nossa vinda antes vai nos ajudar, sem dúvida nenhuma, e a gente espera poder corresponder dentro de campo e fazer um bom jogo para levar um bom resultado para o Rio de Janeiro. É uma competição muito importante para nós, para todo mundo no Fluminense”, disse.

“Vamos jogar contra uma grande equipe, acostumada a essas condições, mas o Fluminense é o Time de Guerreiros e, com muita humildade e muito trabalho, a gente vai fazer de tudo para buscar um bom resultado”, afirmou o camisa 30.

O Fluminense desembarcou no Equador na última segunda-feira (19). Na terça e na quarta, o técnico Fernando Diniz comandou as últimas atividades antes do primeiro jogo da decisão. Os treinos aconteceram no Centro de Alto Rendimento Independiente del Valle. O jogo de volta, portanto, será na quinta-feira da semana que vem (29/02), às 21h30, no Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.