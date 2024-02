Escobar se manifesta após ataque a ônibus do Fortaleza: ‘Voltarei mais forte’

O lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, do Fortaleza, se manifestou após o ataque de torcedores do Sport ao ônibus do Leão do Pici na última quarta-feira. O argentino, que sofreu um sofreu trauma cranioencefálico, disse, afinal, que está bem e que logo estará de volta.

“Bom, primeiro quero que minha família e meus amigos saibam que estou bem. Obrigado a todas as pessoas que se preocuparam e escreveram, mandaram forças e oraram por toda a equipe. Agora em casa, é mais tranquilo contar. Felizmente não tive uma tragédia, aqui com 13 pontos no rosto, mais algumas manchas. Leão, logo voltarei a lutar”, postou o atleta nas redes sociais.

Escobar levou 13 pontos na cabeça e desembarcou na capital cearense com muitos curativos. O jogador de 26 anos, porém, pediu punição aos envolvidos.

“O resto ficará a cargo da Justiça ou dos responsáveis. Isso não funciona no futebol, somos seres humanos trabalhadores como todos, temos família e filhos que nos esperam em casa também”, declarou.

Segundo o Fortaleza, afinal, seis atletas ficaram com ferimentos mais graves e precisaram de assistência no hospital. São eles: Titi, Brítez, João Ricardo, Sasha, Dudu e Escobar.

