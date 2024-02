Nesta quinta-feira (22/2), o Corinthians estreia na Copa do Brasil-2024. Enfrenta o Cianorte, fora de casa, no Willie Davids, em Maringá, às 20h (de Brasília). estes times já se enfrentaram uma vez na competição, com o Timão perdendo na ida por 3 a 0, mas se classificando com goleada na volta. A Voz do Esporte transmitirá a partida, iniciando a sua cobertura às 18h30 (de Brasília) com um pré-jogo sob o comando de Christian Rafael, que também está na narração.