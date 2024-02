Roma vence Feyenoord nos pênaltis e está nas oitavas da Liga Europa

A Roma está classificada para as oitavas de final da Liga Europa. As equipes fizeram uma grande partida e ficaram em novo empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Santiago Giménez abriu o placar para os holandeses, enquanto Pellegrini garantiu o empate para os italianos. Assim, os donos da casa levaram a melhor nos pênaltis e venceram os visitantes por 4 a 2 no Estádio Olímpico de Roma, e tiveram o goleiro Svilar como grande herói da classificação.

Lukaku perdeu pênalti, mas o goleiro Svilar salvou a pele do belga e defendeu duas cobranças seguidas para sacramentar o triunfo da Roma. Os confrontos da próxima fase serão definidos por sorteio.

Dessa maneira, o técnico Daniele De Rossi ganha moral no comando técnico da Roma. O substituto de José Mourinho vê no título da Liga Europa uma oportunidade para se manter no cargo e coroar sua passagem como comandante do time onde foi ídolo como jogador. Desde que assumiu a equipe, a Roma venceu quatro dos seis jogos disputados e perdeu apenas uma partida.

Por outro lado, o Feyenoord, que chegou nesta fase da Liga Europa após ser eliminado na fase de grupos da Champions, está fora das competições europeias nesta temporada. Além disso, os atuais campeões da Holanda estão longe da conquista nacional.

O jogo

As equipes fizeram um bom primeiro tempo, com os primeiros 15 minutos intensos. O Feyenoord teve uma grande postura nos momentos iniciais e abriu o placar com Santiago Giménez logo aos cinco minutos. No entanto, a Roma conseguiu equilibrar as ações após o gol marcado por Pellegrini.

Na volta do intervalo, a Roma foi para cima e tentou definir o resultado no tempo regulamentar. Por outro lado, o Feyenoord se preocupou em se posicionar bem defensivamente e sair nos contra-ataques. Porém, o placar de 1 a 1 prevaleceu até o apito final.

Prorrogação

O tempo extra foi equilibrado. O Feyenoord esteve melhor nos primeiros 15 minutos, enquanto a Roma conseguiu se recuperar na segunda metade, mas o goleiro Wellenreuther salvou os visitantes em grande finalização de Lukaku e as equipes foram para os pênaltis.

Playoffs da Liga Europa – (jogos de volta)

Quinta-feira (22/2)

Freiburg* 3×2 Lens

Rennes 3×2 Milan*

Toulouse 0x0 Benfica*

Qarabag* 2×3 Braga

Sparta Praga* 4×1 Galatasaray

Sporting* 1×1 Young Boys

Olympique de Marselha* 3×1 Shakhtar Donetsk

Roma (4) 1×1 (2) Feyenoord

*classificados para as oitavas de final

