Lucas treina no São Paulo e pode voltar antes do previsto

Boas notícias no São Paulo: Lucas treinou com bola nesta quinta-feira (22) e poderá voltar ao time antes do que se previa. O meia-atacante participou sem limitações das atividades com o restante do elenco, após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda.

Até esta quarta, Lucas realizou apenas trabalhos físicos em campo e sua volta ao São Paulo para o jogo de domingo, contra o Guarani, era tida como descartada. Mas a rápida recuperação do jogador o coloca em condições de, pelo menos, ficar no banco de reservas para o duelo que acontecerá no Brinco de Ouro, em Campinas.

O treino desta quinta foi o primeiro de Lucas, com bola, em três semanas. Ele sentiu dores após o jogo contra o Corinthians, em 30 de janeiro e, desde então, não jogou mais. O meia-atacante teve um problema parecido, na mesma região, em outubro passado, quando também desfalcou o Tricolor. Em 2024, jogou apenas duas vezes e marcou um gol.

Por outro lado, o técnico Thiago Carpini poderá não ter à disposição para o fim de semana o zagueiro Alan Franco. Ele sentiu dores, também na coxa direita, e não treinou com o restante do grupo nesta quinta. Com Arboleda e Diego Costa, o jovem Matheus Belém poderá ter sua primeira oportunidade na temporada.

