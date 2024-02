Santos espera recupera elenco com semana sem partidas

Enfim, o Santos terá um fôlego entre seus jogos no Paulistão, que pretende aproveitar para recuperar a melhor forma física do grupo. Jogando praticamente em todos os meios e fins de semana desde o início do Estadual, o Peixe está tendo alguns dias para respirar antes do confronto com o São Bernardo, neste domingo (25). Para o preparador físico Cesar Mendes, um momento importante e que precisa ser aproveitado.

“Os jogadores, o estafe e todos estão comprometidos e se ajudando muito. Nessa semana, vamos fazer um grande trabalho para deixar todos em condições ideais para o Fábio (Carille, técnico). Para, a cada jogo e cada semana, ir evoluindo. Meu grande objetivo é fazer o time performar e com menos lesões possíveis, mas elas vão acontecer”, diz Cesar, ao portal ‘De Olho no Peixe’.

De fato, os próprios jogadores já externaram o alívio com o período sem jogos, como o foi o caso do zagueiro Joaquim. Mas a própria comissão técnica precisa se virar para dar a melhor programação de treino aos atletas. Por isso, Cesar destaca que é preciso driblar as dificuldades de um calendário apertado para dar ao Santos as condições ideais:

“Você joga quarta e domingo, quarta de novo… E o cansaço, o pique inflamatório, é de 48 horas. O cansaço vem sexta, mas domingo você já joga. Quando dá um pico de treino físico ou intensidade alta, não dá nem 48 horas, tem outro pique e derruba para o jogo. O desafio do treinador é fazer trabalhos que não corram risco, mas atinjam o objetivo tático. Por isso, o Carille dá coletivas falando sobre a dificuldade de trabalhar com qualidade. Porque tem restrição, tem jogador que perde quilos, outro com dor de garganta, febre”.

